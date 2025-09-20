RENOVACIÓN DE LAS ACERAS
Lavado de cara del paseo Ramón y Cajal
LA CRÓNICA
ALPARTIR
El Ayuntamiento de Alpartir ha comenzado los trabajos de mejora en el paseo Ramón y Cajal, centrados en la renovación de una parte de las aceras. Esta actuación es posible gracias a una subvención vinculada a los objetivos de la Agenda 2030, que busca impulsar la sostenibilidad y la accesibilidad en los espacios públicos.
Paralelamente, se ha puesto en marcha la primera fase de la renovación de los muros en la calle Joaquín Costa, una intervención que reforzará la seguridad y el mantenimiento de la vía. Esta segunda actuación se financia a través del plan PLUS de DPZ, que apoya proyectos de mejora urbana.
