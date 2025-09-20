CONCIERTO A LA FRESCA EN RUEDA DE JALÓN
Limpios Jazzeados sorprende sobre el escenario en una agradable velada
Limpios Jazzeados actuó el 29 de agosto en la plaza San Antón de Rueda. El dúo interpretó de forma magistral un buen número de temas que los asistentes disfrutaron. Fue una velada muy agradable gracias a la fantástica voz de Josemi Casanova, acompañado por su fabuloso compañero Julio Calvo
