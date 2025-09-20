Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTO A LA FRESCA EN RUEDA DE JALÓN

Limpios Jazzeados sorprende sobre el escenario en una agradable velada

Limpios Jazzeados actuó el 29 de agosto en la plaza San Antón de Rueda. El dúo interpretó de forma magistral un buen número de temas que los asistentes disfrutaron. Fue una velada muy agradable gracias a la fantástica voz de Josemi Casanova, acompañado por su fabuloso compañero Julio Calvo

