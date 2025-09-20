Llega la I Quedada para jóvenes de Valdejalón

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Festejos, organiza el próximo 8 de noviembre en la localidad el I Encuentro de Jóvenes de Valdejalón. Este evento nace con la voluntad de fomentar la actividad juvenil y poner en valor las tradiciones festivas de cada una de las localidades que conforman la comarca. Aunque los pueblos están geográficamente cercanos, en muchas ocasiones los jóvenes desconocen la riqueza cultural y festiva de los municipios vecinos. Por ello, este encuentro pretende ser un espacio de cohesión y convivencia que facilite el intercambio de experiencias entre la juventud de Valdejalón.

La jornada cuenta con un completo programa de actividades que comenzará con la recepción de los jóvenes de la comarca, seguida de degustación de sangría con música en directo, proyección del vídeo Lo mejor de cada festividad de Valdejalón, y una comida popular. Después habrá bingo musical, y por la tarde pasacalles con charangas por la localidad, tardeo en la Sala Multiusos, y actuaciones del I Concurso de Charangas Villa de Épila.