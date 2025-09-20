Lumpiaque acoge el cuentacuentos

El colegio de Lumpiaque acogió el lunes 15 de septiembre un cuentacuentos por la diversidad e igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQA+, promocionado por la Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón. La actividad, organizada por Médicos Mundi, promueve la convivencia, el respeto y la inclusión, y consistió en una acción colaborativa donde se buscaba la participación de niños y niñas.