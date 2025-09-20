IGUALDAD Y DIVERSIDAD LGTBIQA+
Lumpiaque acoge el cuentacuentos
LA CRÓNICA
LUMPIAQUE
El colegio de Lumpiaque acogió el lunes 15 de septiembre un cuentacuentos por la diversidad e igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQA+, promocionado por la Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón. La actividad, organizada por Médicos Mundi, promueve la convivencia, el respeto y la inclusión, y consistió en una acción colaborativa donde se buscaba la participación de niños y niñas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras