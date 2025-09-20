Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IGUALDAD Y DIVERSIDAD LGTBIQA+

Lumpiaque acoge el cuentacuentos

Médicos Mundi promueve la convivencia y la inclusión. | SERVICIO ESPECIAL

Médicos Mundi promueve la convivencia y la inclusión. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

LUMPIAQUE

El colegio de Lumpiaque acogió el lunes 15 de septiembre un cuentacuentos por la diversidad e igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQA+, promocionado por la Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón. La actividad, organizada por Médicos Mundi, promueve la convivencia, el respeto y la inclusión, y consistió en una acción colaborativa donde se buscaba la participación de niños y niñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents