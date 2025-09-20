Maratón de proyectos: pista de hockey, cuartel y mantenimientos

El Ayuntamiento de La Muela se encuentra inmerso en varios proyectos para la creación y mejora de equipamientos e infraestructuras. De esta forma, recientemente ha finalizado las obras de la pista polideportiva cubierta del Centro Deportivo Municipal, financiada con una subvención de la Comarca de Valdejalón. El broche de oro lo ha puesto la instalación de un nuevo pavimento de baldosas deportivas hechas a partir de polipropileno para superficie desmontable, específica para usos deportivos polivalentes. Se trata de un suelo especial adaptado para la práctica del hockey en línea, pero también dispone, para el ocio de todos los muelanos, de una pista baloncesto, fútbol sala y voleibol, lo que hace que sea una instalación deportiva única en toda la comarca.

El suelo de baldosas desmontable permite desarrollar actividades multideportivas

Calles y cuartel

Entre ellas se incluyen el baloncesto, fútbol sala o voleibol

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Muela ha licitado las obras de renovación de la calzada en las calles Bogotá y Panamá en el Polígono Industrial Centrovía por importe de 380.029,09 euros. Además, ha aprobado el proyecto para la pavimentación de la bocacalle de la Calle Nevería.

Además, el consistorio ya ha resuelto y ha adjudicado las obras de mejora del Cuartel de la Guardia Civil, del edificioprincipal, a la empresa Aguaron Diloy SL, por importe de 214.170 euros.