INICIO OFICIAL DEL CURSO
Nuevas inversiones en el IES Rodanas
LA CRÓNICA
ÉPILA
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asistió el 11 de septiembre al arranque del curso de Formación Profesional en el IES Rodanas de Épila. El centro cuenta con una inversión por parte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de 5,1 millones de euros que se van a destinar a resolver problemas de espacio, ampliar su oferta educativa y reforzar los ciclos de Formación Profesional.
El IES Rodanas comienza este curso con un ciclo de Microsistemas Informáticos y Redes que, en palabras de Azcób, «encarna perfectamente la orientación que estamos impulsando, una FP vinculada a la tecnología y las áreas STEAM».
