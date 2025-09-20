‘ORGULLO Y VALOR’
Un nuevo cabezudo ‘ruge’ en las fiestas de Morata de Jalón
LA CRÓNICA
MORATA DE JALÓN
Morata de Jalón estrenó un nuevo cabezudo en las pasadas fiestas regalo de la Peña Zaragocista 75 aniversario. En el acto del chupinazo, los cabezudos salieron con un nuevo integrante, un león equipado con los colores blanquillos, que se convirtió durante las fiestas en un personaje muy querido en el pueblo. Todavía no tiene nombre, serán los niños del colegio los que lo decidirán este nuevo curso. Una idea muy bien acogida por todos y un regalo de esta peña para todo el pueblo, que se asegura de que en sus días de fiesta y celebración siempre estará presente este simpático personaje, el cual seguirá fomentando el zaragocismo entre los más pequeños.
