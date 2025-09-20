PLANIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN
Nuevos cursos de técnicas de estudio
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila, a través del Programa de Promoción Comunitaria de la Concejalía de Bienestar Social, ha organizado en los meses de julio y septiembre los talleres de técnicas de estudio, una iniciativa dirigida a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2013.
La actividad, que se ha desarrollado en tres tandas, ha contado con un total de 27 asistentes. A lo largo de las sesiones, los niños y niñas han trabajado aspectos fundamentales para mejorar su manera de estudiar: planificación y organización, concentración, comprensión lectora, subrayado e ideas principales, realización de resúmenes, esquemas y mapas mentales. Todo ello con un enfoque práctico y adaptado a su edad.
La valoración de las familias ha sido muy positiva, destacando la utilidad de las técnicas aprendidas y el ambiente motivador de los talleres.
El Ayuntamiento de Épila celebra el éxito de esta propuesta y reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la infancia y la juventud del municipio, ofreciendo actividades que apoyen su desarrollo académico y personal.
