PASIÓN POR EL DEPORTE
Los padelistas de Épila hacen gala de talento en el torneo de verano
LA CRÓNICA
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Épila organizó junto al Club Padel Épila la IV edición del torneo de verano los días 28, 29, 30 y 31 de agosto.
Con mucho ambiente y buen rollo, los partidos se desarrollaron hasta el sábado en el club, y las finales se disputaron en la pista municipal de las piscinas la mañana del domingo.
En categoría junior los vencedores fueron la pareja formada por Víctor y Vitín, y los subcampeones Hugo y Diego. En categoría mixta los vencedores fueron Guillermo y Andrea, y los subcampeones Jesús y Laura.
En categoría femenina las vencedoras fueron Bárbara y Eli, y las subcampeonas Cristina y Belén. En categoría masculina oro los vencedores fueron Chema y Pedraza, y los subcampeones Guillermo y Vlad.
Y en categoría masculina plata los vencedores fueron Chapi y Vitín, y subcampeones Richi y Alberto.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras