Los padelistas de Épila hacen gala de talento en el torneo de verano

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Épila organizó junto al Club Padel Épila la IV edición del torneo de verano los días 28, 29, 30 y 31 de agosto.

Campeonas, Bárbara y Eli. | SERVICIO ESPECIAL

Con mucho ambiente y buen rollo, los partidos se desarrollaron hasta el sábado en el club, y las finales se disputaron en la pista municipal de las piscinas la mañana del domingo.

Vencedores en mixta, Guillermo y Andrea. | SERVICIO ESPECIAL

En categoría junior los vencedores fueron la pareja formada por Víctor y Vitín, y los subcampeones Hugo y Diego. En categoría mixta los vencedores fueron Guillermo y Andrea, y los subcampeones Jesús y Laura.

Ganadores masculina plata, Chapi y Vitín. | SERVICIO ESPECIAL

En categoría femenina las vencedoras fueron Bárbara y Eli, y las subcampeonas Cristina y Belén. En categoría masculina oro los vencedores fueron Chema y Pedraza, y los subcampeones Guillermo y Vlad.

Campeones junior, Víctor y Vitín. | SERVICIO ESPECIAL

Y en categoría masculina plata los vencedores fueron Chapi y Vitín, y subcampeones Richi y Alberto.