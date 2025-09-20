La Peña Zaragocista recibe una vista muy especial

La Peña Zaragocista de Salillas de Jalón celebró el 5 de septiembre su asamblea anual con Cristian Álvarez como invitado de honor. En las instalaciones deportivas de la localidad, la peña convocó a todos sus socios, además de a todos los simpatizantes que quisieron acercarse, en una emotiva tarde.

Lo más destacable fue la gran afluencia de niños y niñas, socios todos ellos que, según confesaron los miembros de la junta, fueron una de las razones por las que la peña se creó: inculcar la afición al Real Zaragoza y crear cantera de futuros aficionados zaragocistas. «Misión cumplida», indicó el presidente de la peña, Javier Guajardo, «como se puede ver en todos los peques que nos acompañan, a los que hemos llevado varias veces al campo el año pasado, y que estuvieron también el día de la despedida de Cristian, así que les ha hecho mucha ilusión que nos haya acompañado también hoy». Pequeños y pequeñas mostraron un gran cariño al exportero zaragocista que tan buen recuerdo ha dejado en la historia del club. Y también a Zarpa, la mascota del Real Zaragoza que no se perdió la cita.

Niños y niñas disfrutaron de una tarde con hinchables, música, regalos, camisetas, fotos, abrazos del cariñoso león Zarpa, y autógrafos a cientos del propio Cristian Álvarez, que se llevó como agradecimiento, al igual que los miembros de la Federación de Peñas que acompañaron en el acto, sus respectivas cajas de tomate «Feo del Jalón» con la que la Peña Zaragocista de Salillas de Jalón quiso agradecer la generosidad de los invitados que contribuyeron a una tarde festiva para grandes y pequeños.