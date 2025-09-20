Las piscinas baten records de asistencia

Las piscinas municipales de La Almunia han registrado este verano un total de 58.424 accesos, la cifra más alta de los últimos años. El concejal de Deportes valora la temporada como «muy satisfactoria», destacando que la instalación se ha consolidado como un punto de encuentro y recreo para muchos de los vecinos, vecinas y visitantes que la disfrutan durante los meses más calurosos.

El balance de uso detallado concluye que más de 58.424 usuarios hicieron uso de la piscina en horario de nado, de 10:00 a 21:00 horas, a los que se suman las actividades acuáticas y los cursos de natación, además de una serie de accesos de entradas a última hora, que cuando el torno se calentaba, ya no se podían registrar, obteniendo cifras récord.

Desde la Concejalía de Deportes agradecen a todas las personas que han pasado por las instalaciones durante estos meses, y a quienes han hecho posible su buen funcionamiento, y destacan que aunque «el agua es peligrosa, no hemos tenido ningún incidente destacable». Además, se despiden hasta el próximo verano «con la ilusión de volver a compartir momentos de ocio, deporte y convivencia en las piscinas municipales».

El Ayuntamiento de La Almunia ya está anotando los puntos detectados para acometer mejoras de cara a la próxima temporada de verano.