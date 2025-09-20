CENTRO CÍVICO TANGRAM
Reconocimiento internacional
LA CRÓNICA
ÉPILA
El Centro Cívico Tangram de Épila ha sido nominado en los II Premios de los lectores de Historia National Geographic, en la categoría Mejor Recuperación de Edificio Histórico. Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo por recuperar y transformar un edificio con gran carga patrimonial, convirtiéndolo en un espacio vivo para la cultura, la convivencia y el encuentro ciudadano.
Desde el consistorio de la localidad animan encarecidamente a los vecinos a votar por el Centro Cívico, a través de este QR. El plazo para hacerlo acaba el domingo 12 de octubre.
