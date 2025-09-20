La Almunia de Doña Godina se dispone a celebrar sus fiestas mayores en honor a Santa Pantaria con una gran semana llena de actos del 24 al 29 de septiembre. La localidad ya prepara esta cita que culmina todo un mes lleno de actos previos y promete actividades para todas las edades y gustos.

Reinas de Fiestas y pregonero

Una de las novedades es el homenaje a la Residencia de Mayores Municipal, que este año celebra su 25º aniversario. Tampoco faltarán citas míticas, como el desfile de carrozas y animaciones, la comida popular que este año ha distribuido todas las entradas disponibles, los gigantes y cabezudos, los fuegos artificiales o los actos más protocolarios por la patrona de la localidad.

El Ayuntamiento y la Comisión de Festejos ultiman los preparativos para que todo esté perfecto. En total son seis días de celebración con más de 60 actos previstos. Isis Moreno, concejala de Festejos, señala que «todo el programa tiene su esencia en cada uno de los actos, pero podemos destacar la actuación de Libres en escena junto con la Orquesta Miami que tendrá lugar el viernes 26, cuando más gente podemos esperar con la llegada del fin de semana. Ambas actuaciones van a dar un espectáculo que no se ha visto en otras ocasiones».

La previsión para estas fiestas es como siempre de mucha afluencia, especialmente los días 26, 27 y 28, que coinciden con el fin de semana. Sin ir más lejos, la comida popular del día 26 ha repartido todos los boletos disponibles. En esos tres días se concentra buena parte de los actos más multitudinarios, como la Ronda de Peñas, el concurso nacional de emboladores Villa de La Almunia en su 27ª edición, la fiesta techno-flamenca Olectronic con los DJs Marsal Ventura y Erik Romero, o las mudanzas del Danze de Cabañas. Moreno explica que desde la organización se espera sobre todo gente de los pueblos vecinos de la comarca de Valdejalón.

La agenda tampoco se olvida de los actos más típicos y tradicionales de la localidad, como el disparo del güete anunciador que iniciará las fiestas, el desfile de carrozas y animaciones el día 24, o los festejos taurinos repartidos por toda la semana. También se podrá disfrutar del gran espectáculo de fuegos artificiales el día de Santa Pantaria, que irá precedido de actos más solemnes como la procesión y la ofrenda de flores y frutos. En definitiva muchos actos hasta llegar a la retreta y traca final de fiestas que dará por acabadas las celebraciones, y que este año se adelanta para que todo el mundo pueda disfrutar de ella.

Preparativos

Unas fiestas como las de La Almunia requieren un amplio dispositivo y una gran preparación. Isis Moreno explica que detrás de cada evento está la Comisión de Festejos trabajando incansablemente y señala que sin su ayuda nada de esto sería posible. «A pesar del ajetreo, la emoción es lo que domina. Hay un ambiente de nerviosismo positivo, un sentimiento de que todo el esfuerzo valdrá la pena en cuanto empiece la celebración».

Dentro del consistorio, la brigada municipal también acumula semanas de montajes y preparación de instalaciones, que se extenderán hasta el último día con la colocación de vallados, decoración por las calles, y atendiendo las necesidades de los eventos. A ellos se suman los distintos servicios de emergencia que también estarán presentes durante las fiestas, y que se verán reforzados. Entre ellos destaca la presencia de más agentes de la Policía Local y Guardia Civil, que velarán por la seguridad en los eventos, así como los medios del centro de salud, que ya están coordinados para una mayor presencia de personal sanitario y de ambulancias. Cómo refuerzo existirá un punto violeta durante la noche del viernes 26 y un punto de atención de la Cruz Roja la del sábado 27, ambos días en la plaza de La Paz.

El Ayuntamiento de La Almunia también ha preparado un amplio dispositivo de limpieza que se verá reforzado en los momentos de mayor afluencia. Festejos, en coordinación con el área de Obras y Servicios, trabajarán porque las calles y plazas queden lo más limpias posibles. De nuevo este año para ello también se volverá a vender un vaso reutilizable.

Unas fiestas para todos

La localidad y sus vecinos abren durante estos días sus puertas a todos los visitantes que quieran disfrutar de estas fiestas. «¡Es el momento de salir, de unirse y de vivir la alegría juntos! Sé parte de la experiencia. Nuestras calles se llenan de música, tradición y, sobre todo, de un ambiente inmejorable creado entre todos. Si eres de fuera, esta es tu oportunidad para descubrir el corazón de nuestro pueblo. Ven y siente la calidez de nuestra gente, degusta nuestra gastronomía y déjate llevar por el ritmo de nuestras celebraciones. La Almunia no es solo un lugar, es una sensación, un recuerdo que te llevarás contigo», declara Isis Moreno.

Las Reinas de Fiestas, recién estrenadas tras la Coronación del sábado 20, también han querido transmitir su alegría. María Castiñeiras, Patricia Agustín, Teresa Pablo, Judith Esco y Noelia Orna, amigas y ‘kintas’ del año 2007 han felicitado las fiestas y estarán presentes en la gran mayoría del programa. Alfonso Lorén, pregonero de este año, hizo sus honoríficas funciones y dio el pregón para anunciar que las fiestas ya están aquí. Lorén fue elegido pregonero a propuesta de la Comisión de Festejos y designado por el pleno municipal en honor a su gran compromiso con el tejido cultural y asociativo de La Almunia, a la vez de su gran involucración en muchas de las actividades y eventos que se celebran de forma local.