Ricla crea su propia Comunidad Energética Local

Ricla celebró una jornada informativa sobre la Comunidad Energética Local (CEL Ricla) en la que participaron 40 vecinos. La iniciativa, impulsada junto al ayuntamiento, despertó un gran interés, hasta el punto de que ya están cubiertas el 25% de las plazas disponibles.

La CEL Ricla es un innovador proyecto de energía compartida que permitirá a vecinos y pequeños comercios del municipio reducir su factura de la luz hasta un 25%, sin necesidad de realizar ninguna inversión ni obras en sus inmuebles.

El proyecto pone al servicio de la ciudadanía dos instalaciones solares de generación local, situadas en el almacén municipal y en la plaza de toros. Los hogares y comercios ubicados a menos de 2 kilómetros de estas instalaciones podrán beneficiarse directamente de esta fórmula de autoconsumo colectivo.

Gracias al apoyo de la Diputación de Zaragoza, los vecinos, vecinas y comercios que se unan al proyecto disfrutarán de energía solar gratis hasta diciembre de 2026. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción finaliza el 15 de octubre, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse cuanto antes.