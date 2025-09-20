Ricla se tiñe de verde y marcha contra el cáncer

Ricla acogió el domingo 14 de septiembre la marcha solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer dentro del circuito patrocinado por Fundación Caja Rural de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza.

La excelente temperatura permitió a todos los participantes disfrutar del recorrido que, a través de las calles del municipio, continuó por el camino de Arándiga, por el puente Juncal, hasta la chopera de Parritas, donde los andarines disfrutaron de un pequeño avituallamiento a base de fruta y agua.

El trazado estaba preparado para que cualquier persona pudiera participar, siendo casi en su totalidad terreno llano, por lo que se pudo ver desde niños de pequeña edad hasta gente veterana disfrutar de esta jornada.

Una marea verde de personas apoyando esta gran causa y que a casi todas las familias ha afectado de una manera u otra. por eso es importante colaborar en este tipo de proyectos que, granito a granito, ayudan a financiar los programas de apoyo a familiares y de investigación tan importantes para los enfermos y familias.

Desde el Ayuntamiento de Ricla quieren agradecer a las voluntarias y voluntarios de la asociación en la localidad, y a todas aquellas personas que han hecho posible el desarrollo de esta jornada. Y también dan las gracias por la fruta aportada por las empresas locales, los botellines de agua, y sobre todo por el estupendo ambiente que se pudo ver toda la mañana del domingo. Igualmente animan a los vecinos y vecinas a que se hagan socios de la AECC, todas las aportaciones son fundamentales en esta lucha.