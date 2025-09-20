Rueda de Jalón sube el telón con la obra ‘Perdidas por el teatro’

Rueda de Jalón disfrutó el 22 de agosto de ‘Perdidas por el teatro’, una fantástica obra para público familiar. Dos chicas descubren el mundo del teatro y viven un sinfín de aventuras. El juego, la poesía y la música harán que crezca su perdición por el teatro. Una obra muy divertida y con mucho trasfondo que hizo las delicias de todos los asistentes.