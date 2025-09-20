Salillas de Jalón exprime al máximo el verano

La Asociación de Mujeres Santa Quiteria, con colaboración del Ayuntamiento de Salillas de Jalón, ha realizado durante el mes de agosto diversas actividades.

Clase de yoga con Rafael Langarita. | SERVICIO ESPECIAL

Los días 2 y 30, para fomentar una forma de vida saludable, se llevaron a cabo sesiones de yoga adaptado a todas las edades en un entorno rodeado de naturaleza. Se realizaron estiramientos, conocimiento del propio cuerpo y meditación. Las participantes pudieron desconectar de sus funciones para sentirse en un momento propio de cada una. Desde la asociación agradecen a Rafael Langarita por llevar a cabo esta sesión. La asistencia fue de 16 y 18 personas respectivamente.

Taller de molinillos. |

El 30 de agosto, para celebrar el final del verano, se celebró una fiesta que contó con la participación de la mayoría de las socias, así como toda la población que quiso asistir. Fue un espacio de encuentro en el que compartir y divertirse al que asistieron más de 150 personas. Además, se contó con la colaboración especial de dj Marketa que amenizó la fiesta y llenó el pabellón de música.

Y el 6 de septiembre, como forma de sensibilización y de fomento de la creatividad, se llevó a cabo un taller con los más pequeños sobre molinillos de viento, en el que disfrutaron y dejaron volar su imaginación. Acudieron 20 niños y 9 adultos.