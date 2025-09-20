Santa Cruz de Grío inaugura una nueva ruta escolar

El inicio del curso escolar en Santa Cruz de Grío ha estado marcado por la alegría y satisfacción tras conocerse la creación de una nueva ruta de transporte escolar que los padres y las madres de los pequeños y pequeñas que viven en la localidad llevaban tiempo esperando.

Actualmente, el municipio no cuenta con un colegio público para que niños y niñas reciban educación. En años anteriores se tenían que desplazar al colegio de La Almunia de Doña Godina, y últimamente a Tobed.

Este año la ruta la inauguran un niño de 3 años y una niña de 4 años, y en años venideros la podrán disfrutar más niños y niñas que viven en la localidad.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío agradecen al Servicio de Educación por la concesión de apertura de esta nueva ruta de transporte escolar.

También agradecen la ayuda de las familias, vecinos y todos los que han apoyado de forma desinteresada para que los niños que viven en la localidad puedan disponer de este servicio tan necesario, y que facilita la conciliación de vida laboral y familiar.