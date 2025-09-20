Las sendas quedan como nuevas

Desde la Asociación Medioambiental La Butrera se han estado limpiando las sendas de Valdelagüe, Ortigas viejas, La Reguera, Valdeigea, Valdecofrades, Del Puerto y la Senda de la acequia del Convento para que pueda pasar cualquier senderista y se encuentre con una red de sendas en perfectas condiciones. Es una labor importante para que todo el mundo pueda disfrutar del entorno.

Por otra parte, 8 miembros de La Butrera están realizando el Camino de Santiago portugués.

Renovación de la junta

Además, la asociación se prepara para un cambio en su junta directiva. Por eso, hace un llamamiento a todas las personas interesadas en la protección de la Sierra de Algairén para que se animen a colaborar y a formar parte de la nueva directiva. Esta es una excelente oportunidad para participar activamente en una labor medioambiental de gran importancia.

Por último, la asociación ya tiene a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad, cuyos ingresos se destinarán a financiar sus actividades. Para poder venderlas y conseguir los fondos necesarios, la asociación busca colaboradores. Los interesados pueden hablar con Luis Berdejo en el 605 89 02 04.