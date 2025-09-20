TALLER DE SÁBANAS DE BARRO
Teatro BoBó llena los jardines de color
LA CRÓNICA
Los jardines del Palacio de Morata de Jalón se llenaron el sábado 6 de septiembre de color, imaginación y sonrisas con el taller Sábanas de barro de la compañía Teatro BoBó.
La actividad, pensada para todas las edades, fue un espacio creativo y divertido en el que las familias se animaron a pintar con barro sobre grandes sábanas. Inspirados en los animales y en el arte aborigen australiano, los participantes dejaron volar la imaginación, compartieron momentos en equipo y descubrieron que el barro también puede ser una herramienta de relajación y expresión artística.
Más allá del resultado, la experiencia supuso una forma diferente de conectar con la naturaleza, el arte Ay la comunidad, reforzando la importancia de crear espacios culturales que inviten a la participación y al disfrute colectivo.
Una propuesta diferente y enriquecedora que dejó muy buenas sensaciones y que, sin duda, invita a pensar en repetir experiencias similares en el futuro.
