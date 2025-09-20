La Torraza celebra su reunión anual con los socios

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASOCIACIÓN de la TERCERA EDAD

La Asociación de la Tercera Edad La Torraza celebró el sábado 13 de septiembre su asamblea anual reuniendo a todos sus socios. Durante la sesión se repasó la actividad del último año, y se presentaron las líneas de trabajo para los próximos meses. Al finalizar, la entidad ofreció un picoteo a los asistentes y la jornada concluyó con un animado baile, favoreciendo la convivencia y el encuentro intergeneracional en el municipio.

