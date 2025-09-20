La Torraza celebra su reunión anual con los socios

La Asociación de la Tercera Edad La Torraza celebró el sábado 13 de septiembre su asamblea anual reuniendo a todos sus socios. Durante la sesión se repasó la actividad del último año, y se presentaron las líneas de trabajo para los próximos meses. Al finalizar, la entidad ofreció un picoteo a los asistentes y la jornada concluyó con un animado baile, favoreciendo la convivencia y el encuentro intergeneracional en el municipio.