ASOCIACIÓN de la TERCERA EDAD
La Torraza celebra su reunión anual con los socios
La Asociación de la Tercera Edad La Torraza celebró el sábado 13 de septiembre su asamblea anual reuniendo a todos sus socios. Durante la sesión se repasó la actividad del último año, y se presentaron las líneas de trabajo para los próximos meses. Al finalizar, la entidad ofreció un picoteo a los asistentes y la jornada concluyó con un animado baile, favoreciendo la convivencia y el encuentro intergeneracional en el municipio.
