Última marcha al Moncayo en verano

La marcha al Moncayo cerró el 30 de agosto el ciclo de andadas de verano organizadas por el Ayuntamiento de Morata de Jalón con la colaboración de la Asociación Cenefos. Las caminatas comenzaron el último sábado de junio y, semana tras semana, han reunido a vecinos y vecinas en torno al deporte, la naturaleza y la convivencia.

Estas andadas no solo son una forma de ejercitarse y disfrutar del aire libre, sino también una manera de poner en valor el territorio, el entorno rural y natural que rodea a Morata. Al mismo tiempo, se convierten en espacios de encuentro en los que la conversación, la compañía y el camino compartido ayudan a estrechar lazos y a «hacer pueblo».

Con la subida al Moncayo se cerró un verano de rutas que dejan en la memoria paisajes, esfuerzo compartido y la satisfacción de vivir el patrimonio natural como una riqueza colectiva. Y, como cada año, la ilusión continúa: en 2026 habrá más marchas de verano, nuevas rutas y la misma pasión por caminar juntos.