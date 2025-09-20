Últimos días para presentar tu proyecto a la convocatoria Leader 2025

El 30 de septiembre finaliza el plazo para solicitar las ayudas del programa Leader, una oportunidad única para impulsar el desarrollo rural en nuestras comarcas.

¿Qué se puede subvencionar con Leader?

• Creación, modernización o ampliación de empresas en el medio rural.

• Inversiones en turismo rural y actividades de ocio vinculadas al territorio.

• Proyectos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios.

• Actuaciones que generen empleo y fijen población en nuestros pueblos.

• Iniciativas innovadoras y sostenibles que mejoren la calidad de vida local.

• Estas ayudas son una palanca para emprender, diversificar la economía y fortalecer nuestros pueblos.