Últimos días para presentar proyectos aL Leader 2025
El 30 de septiembre finaliza el plazo para solicitar las ayudas del programa Leader, una oportunidad única para impulsar el desarrollo rural en nuestras comarcas.
¿Qué se puede subvencionar con Leader?
- Creación, modernización o ampliación de empresas en el medio rural.
- Inversiones en turismo rural y actividades de ocio vinculadas al territorio.
- Proyectos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios.
- Actuaciones que generen empleo y fijen población en nuestros pueblos.
- Iniciativas innovadoras y sostenibles que mejoren la calidad de vida local.
Estas ayudas son una palanca para emprender, diversificar la economía y fortalecer nuestros pueblos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- Muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, jugador del Villamayor: 'Era el jugador que todo entrenador quiere tener: humilde y trabajador
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá
- Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza