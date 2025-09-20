Los vecinos de Plasencia se van de feria por todo lo alto

Plasencia de Jalón celebró la fiesta de la feria los pasados 12, 13 y 14 de septiembre. Las jornadas transcurrieron de lo más agradables, festivas y divertidas con buena armonía.

Jesús Álvarez dio este año el pregón. | SERVICIO ESPECIAL

El viernes comenzó con fiesta de la espuma e hinchables, seguido de guerra del vino y pasacalles con batukada, muy animado con disfraces acompañado de sangría y Malibú con piña. Sobre la media tarde se realizó el pregón, dado por el querido vecino Jesús Álvarez, con un discurso emotivo y divertido que terminó, cómo no, cantando dos jotas. Después, todos a bailar en la plaza con dj, seguido de becerras. Ya en la tarde noche hubo cena de salchichas a la brasa, luego ronda jotera, y al entrar la noche actuó el grupo Pura Verbena y dj hasta que el cuerpo aguantó.

Vecinas de Plasencia. | SERVICIO ESPECIAL

El sábado comenzó muy temprano con becerras seguidas de almuerzo. A media mañana hubo actuación infantil. La tarde se inició con café concierto de la orquesta Titanes, seguido de suelta de reses bravas. Por la noche, tras un nuevo baile con la orquesta, hubo toro de fuego, y después gran bingo y dj hasta la madrugada.

Los jóvenes de la localidad fueron los protagonistas. | SERVICIO ESPECIAL

El domingo por la mañana también hubo almuerzo además de un tren que recorrió las calles de la villa paseando a niños y adultos con animación infantil. Después, todos comieron para luego disfrutar del concierto de la Banda de Encinacorba. Seguidamente hubo suelta de reses bravas. Y las fiestas terminaron con la gran actuación de los queridos oregoneses Marisol Aznar y David Angulo, que hicieron pasar a todos una agradable velada y muchas risas.

Como siempre, la corporación municipal quiere agradecer el trabajo de las comisiones, tanto la de festejos como la taurina: «Sois un ejemplo de juventud, a seguir y gracias». También agradecen a toda la gente que colabora estos días, y a todos los vecinos y vecinas por llenar las calles de armonía alegría e ilusión.