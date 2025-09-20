Un viaje a Hawai a través de la pantalla

El césped de las piscinas municipales de Ricla acogió el 31 de agosto la proyección de la película Lilo & Stich. Fueron muchas las familias que una vez cerradas las piscinas permanecieron en el césped para poder ver esta entretenida película mientras daban buena cuenta de los bocadillos y diferentes cenas preparadas para esta ocasión especial.

Las neveras azules se hicieron paso entre las toallas y hamacas para disfrutar del humor que aportan las películas de Disney.

Este año el cine a la fresca hizo honor a su nombre y provocó que muchos de los asistentes tuvieran que ponerse las chaquetas conforme avanzaba la noche.