Un viaje a través de la novela histórica

Morata de Jalón se convertirá del 17 al 19 de octubre en el epicentro de la cultura con la celebración de la IX Jornada de Novela Histórica, que este año llevará por título Mujeres viajeras. Nueve ediciones avalan ya este evento literario, que ha sabido consolidarse como una cita imprescindible para los amantes de la historia, la literatura y la reflexión colectiva.

A lo largo de la historia, numerosas mujeres desafiaron las normas sociales de su tiempo, recorrieron el mundo y dejaron testimonio escrito de sus experiencias. Sus textos enriquecieron nuestra comprensión del viaje, la identidad y la cultura, ofreciendo una mirada distinta y valiente. Algunas combinaron la aventura con el análisis histórico y cultural; otras exploraron no solo geografías externas, sino también territorios internos vinculados a la identidad y la pertenencia. Todas, con una prosa marcada por el inconformismo y la fuerza de su espíritu.

Aventureras

Recuperar ese legado y dar a conocer la obra de estas mujeres es el eje central de la edición de este año, organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón con la colaboración de la periodista y escritora Cristina Morató, reconocida especialista en viajeras históricas, así como con la presencia de prestigiosas aventureras españolas actuales. Entre ellas destaca Alicia Sornosa, la primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo en moto en solitario y autora de varios libros.

El objetivo de esta edición de 2025 es propiciar el debate, la reflexión y la participación del público, además de reafirmar la apuesta del ayuntamiento por acciones culturales de gran nivel y proyectar el nombre de Morata de Jalón en el ámbito cultural.

Para ello, las jornadas contarán con un variado programa de charlas, mesas redondas, talleres, actividades y catas, que permitirán al público acercarse a la historia desde múltiples y diversas perspectivas.