Votación a penista del año

El comercio de La Almunia está de celebración por su décimo aniversario y quiere trasladarlo también a sus fiestas patronales. La asociación ya tiene preparada una decoración especial mediante la colocación de banderines de colores en los espacios más transitados durante estos días, premios para distintos concursos que se celebran estos días, y la participación en varios actos multitudinarios de una forma muy especial.

La elección de los peñistas del año ha sido una de las campañas más exitosas de la temporada y terminará con la proclamación de dos grandes peñistas que se dejarán ver en las fiestas.

El programa oficial incluye siempre varios eventos a modo de concurso, en los que los comercios siempre colaboran. Estas fiestas el comercio local pondrá en juego más de 500 euros en vales de compras.

De esa cantidad 200 euros ya fueron entregados a los finalistas del torneo de rabino francés, y en los próximos meses se entregarán sus premios a los jóvenes que resulten ganadores del rally fotográfico de Gigantes y Cabezudos.

Un poco más jugoso es el premio de los peñistas del año, que recibirán varios obsequios y privilegios en las fiestas. Entre ellos están una preciosa banda que le acredita como peñista del año, una caja de deliciosos productos locales, o un bono-copas que también se repartirá a todos los finalistas. Además de la presencia en varias de las citas más multitudinarias de las fiestas, como es el lanzamiento del chupinazo anunciador o la ronda de las peñas, uno de los momentos más tradicionales.

Los peñistas del año se darán a conocer en las redes sociales de la asociación el martes 23 de septiembre, horas antes del inicio de fiestas. Además la participación de Aicela incluirá también la presencia en la ronda de peñas con un puesto propio, como una peña más, por el que podrán pasar los peñistas y vecinos la tarde del día 26 con la charanga.

La campaña del peñista del año ha recibido más de 3.500 votos en total. Buena parte de ellos han sido online, mediante la votación en Internet, donde se han registrado hasta 1.900 votos para los candidatos. El resto corresponden a las papeletas distribuidas por los comercios.