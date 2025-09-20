LABORES DE PINTURA Y RENOVACIÓN INTERIOR
Vuelta renovada a las actividades deportivas
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Lumpiaque ha finalizado las obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones en el Polideportivo Municipal Lorenzo García Marquina, con labores de pintura interior y la renovación integral de alicatado de las paredes de los vestuarios.
La intervención responde tanto a la puesta en valor de los espacios municipales como a la preparación de las instalaciones para el inicio de las actividades deportivas.
Calle Muntadas
Asimismo, el consistorio también ha dado por concluidas las obras de mejora en la calle Muntadas, en el tramo final en la unión con avenida Constitución a la altura de la cooperativa. Los trabajos han cumplido con los plazos previstos y suponen un paso más en la renovación urbana del municipio.
Las actuaciones que se han llevado a cabo han incluido la repavimentación del firme, la mejora de aceras para garantizar la accesibilidad, y la renovación del sistema de suministro de agua y alcantarillado.
