ACTUALIDAD VECINAL EN TU MÓVIL
El Whatsapp vecinal llega a los 776 seguidores
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila continúa reforzando su apuesta por la comunicación directa y cercana con los vecinos y vecinas del municipio. Una muestra de ello es el canal oficial de WhatsApp, que ya ha alcanzado la cifra de 776 seguidores, personas que cada día reciben de forma rápida y sencilla las noticias, avisos y novedades más relevantes de la localidad.
Este canal, puesto en marcha con el objetivo de mejorar la inmediatez y accesibilidad de la información municipal, se ha convertido en una herramienta útil para mantenerse al tanto de actividades culturales, deportivos, bandos y servicios de interés general.
Desde el consistorio se invita a toda la ciudadanía a seguir sumándose a este nuevo canal que permite acercar la actualidad a los vecinos y vecinas.
