Adispaz refuerza su atención a personas con diagnóstico TEA

Parte del equipo de profesionales de Adispaz lleva varios meses inmerso en un programa de acompañamiento de apoyo a personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) guiado por profesionales de Plena Inclusión.

El objetivo es beneficiar a usuarios con TEA, a sus familias, al entorno y a la propia entidad en la atención que presta a estas personas.

Debido al aumento generalizado de diagnóstico TEA, la entidad ha decidido dar un paso al frente y adelantarse a casos futuros. Este programa que se ha puesto en marcha les permitirá estar preparados tanto en instalaciones, en la formación de los profesionales, así como en la forma de actuar ante los casos nuevos que vayan incorporándose a sus servicios con diagnostico TEA.

El desarrollo del programa está guiado por dos técnicos de Plena inclusión España que se desplazaron en una primera reunión hasta la entidad para conocerla de cerca.

Estos profesionales son los encargados de guiar a los profesionales de Adespaz hasta finalizar el año en todo el trabajo que se esta llevando a cabo a través de reuniones continuadas donde pueden ir viendo el progreso que se va haciendo con esfuerzo y dedicación de nuestros profesionales.

En la actualidad se están realizando distintas acciones; formación al resto de profesionales, mejorar las herramientas disponibles para conocer a las personas con TEA y realizar apoyos más individualizados.

Este proceso se ha llevado a cabo con tres usuarios de la entidad y ha involucrado tanto a familias como a profesionales, y culminará en diciembre de 2025 con un protocolo extensible al resto de profesionales y personas que se atiendan en un futuro y que necesiten estos apoyos.