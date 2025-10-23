El agua de Yesa ya fluye por la estación de tratamiento

El agua de Yesa ya ha llegado a la estación de tratamiento de agua potable de Ricla. A principios de octubre, se procedió al inicio del llenado del depósito de agua bruta situado junto a la potabilizadora para dar comienzo a las primeras pruebas.

Al principio, y después de tanto tiempo, el agua entraba a la instalación con mucha turbidez lo que ocasionó que hubiera que abrir el desagüe de fondo del depósito para evitar la acumulación de sedimentos en el mismo. Con el paso de las horas, el grado de turbidez ya fue bajando pero aún así la empresa concesionaria del servicio de aguas del ayuntamiento de Ricla, Aquara, tuvo que proceder a limpiar el interior del depósito.

Una vez pasada esta fase inicial se va a proceder en los próximos días a la comprobación de los equipos de tratamiento y de filtrado así como de los sistemas de impulsión. Una vez los equipos funcionen correctamente, se procederá a realizar las diferentes analíticas para obtener la necesaria autorización de Sanidad que garantizará que nuestros vecinos van a beber un agua de máxima calidad.

El ayuntamiento dejará operativo el pozo situado en el polígono La Noria como reserva a posibles incidencias en la red de Yesa, garantizando así el suministro de agua a los vecinos en caso de altos niveles de turbidez o averías en la instalación.