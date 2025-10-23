Almonacid refuerza el compromiso con sus mayores

La sociedad actual se enfrenta a un fenómeno demográfico imparable: el crecimiento de personas con una longevidad notable, que envejecen con salud y mantienen una significativa autonomía. Esta realidad exige a las Administraciones Públicas la articulación urgente de recursos, medidas y actuaciones que se adapten a las necesidades de este colectivo.

La vejez es una etapa vital compleja y heterogénea, y uno de sus problemas más graves es el aislamiento y la soledad. Afrontar este problema no es una responsabilidad exclusiva de la persona mayor o de su familia, sino de la sociedad en su conjunto. Todo con el objetivo primordial de detectarla y, sobre todo, prevenirla.

En este contexto, el Ayuntamiento de Almonacid ha decidido dar un paso al frente. El consistorio participa activamente en el Plan de subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) enfocado en la prevención y atención a la soledad.

Como respuesta directa a esta problemática, el ayuntamiento ha organizado una oferta de talleres tecnológicos y prácticos destinados a mayores de 65 años, buscando no solo el encuentro social, sino también potenciar su autonomía en el entorno digital.