UNA ETAPA VITAL
Almonacid refuerza el compromiso con sus mayores
LA CRÓNICA
La sociedad actual se enfrenta a un fenómeno demográfico imparable: el crecimiento de personas con una longevidad notable, que envejecen con salud y mantienen una significativa autonomía. Esta realidad exige a las Administraciones Públicas la articulación urgente de recursos, medidas y actuaciones que se adapten a las necesidades de este colectivo.
La vejez es una etapa vital compleja y heterogénea, y uno de sus problemas más graves es el aislamiento y la soledad. Afrontar este problema no es una responsabilidad exclusiva de la persona mayor o de su familia, sino de la sociedad en su conjunto. Todo con el objetivo primordial de detectarla y, sobre todo, prevenirla.
En este contexto, el Ayuntamiento de Almonacid ha decidido dar un paso al frente. El consistorio participa activamente en el Plan de subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) enfocado en la prevención y atención a la soledad.
Como respuesta directa a esta problemática, el ayuntamiento ha organizado una oferta de talleres tecnológicos y prácticos destinados a mayores de 65 años, buscando no solo el encuentro social, sino también potenciar su autonomía en el entorno digital.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias