HERMANAMIENTO
La Almunia afianza lazos con Escalquens
LA CRÓNICA
El Centro de Jubilados de La Almunia acogió un encuentro de hermanamiento con el municipio de Escalquens, en Francia, durante las fiestas patronales. En la jornada participaron 37 vecinos de Escalquens y miembros de distintas asociaciones de La Almunia como jubilados, mujeres, coral, vecinos a título personal, y el alcalde de la localidad.
La reunión fue muy interesante, y se pusieron de manifiesto ideas para concretar y materializar en un próximo futuro.
Además, la Asociación de Jubilados Santa Pantaria, en colaboración con el ayuntamiento, ofrecieron un chocolate con pastas a todos los vecinos en el centro. Adispaz participó en el reparto de pastas y chocolate. Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de colaboración entre ambas asociaciones.
