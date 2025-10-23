UNA TRADICIÓN MUY DIVERTIDA
Alpartir se lo pasa en grande ‘de oca en oca’
LA CRÓNICA
Alpartir celebró el 4 de octubre el XVII Campeonato Mundial del Juego de la Oca, una cita ya tradicional que cada año reúne a numerosos jugadores dispuestos a disfrutar de este popular juego de mesa convertido en toda una fiesta.
Las primeras partidas se disputaron en los tableros tradicionales, donde los participantes midieron su suerte y estrategia para avanzar casilla a casilla. La gran final, como es costumbre, tuvo lugar en el tablero gigante instalado en el suelo del pabellón municipal, en el que las fichas son niños y niñas del pueblo vestidos con trajes de ganchillo del color de las fichas.
En esta edición, el ganador fue Mateo Hernández Rodrigo, de 10 años, que se alzó con la victoria tras una emocionante partida final. Los cuatro finalistas recibieron un trofeo y una cesta con productos de Alpartir, además de diversos objetos de la marca Alpartir un beso y una flor.
El campeonato volvió a llenar de alegría y color las calles del municipio, consolidándose como una de las celebraciones más originales y queridas por vecinos y visitantes.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias