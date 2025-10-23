Alpartir se lo pasa en grande ‘de oca en oca’

Alpartir celebró el 4 de octubre el XVII Campeonato Mundial del Juego de la Oca, una cita ya tradicional que cada año reúne a numerosos jugadores dispuestos a disfrutar de este popular juego de mesa convertido en toda una fiesta.

Las primeras partidas se disputaron en los tableros tradicionales, donde los participantes midieron su suerte y estrategia para avanzar casilla a casilla. La gran final, como es costumbre, tuvo lugar en el tablero gigante instalado en el suelo del pabellón municipal, en el que las fichas son niños y niñas del pueblo vestidos con trajes de ganchillo del color de las fichas.

En esta edición, el ganador fue Mateo Hernández Rodrigo, de 10 años, que se alzó con la victoria tras una emocionante partida final. Los cuatro finalistas recibieron un trofeo y una cesta con productos de Alpartir, además de diversos objetos de la marca Alpartir un beso y una flor.

El campeonato volvió a llenar de alegría y color las calles del municipio, consolidándose como una de las celebraciones más originales y queridas por vecinos y visitantes.