DESPIDIENDO EL VERANO EN MORATA DE JALÓN
Andada y migas con uva para celebrar el otoño
Morata de Jalón despidió el verano y dio la bienvenida al otoño el pasado 19 de septiembre con una jornada festiva que reunió a vecinas y vecinos de todas las edades. La celebración comenzó con una andada popular hasta el cercano pueblo de Chodes, donde los participantes no pudieron disfrutar de los bellos atardeceres de esta época del año por salir el día nublado, pero lo compensaron con las preciosas vistas del paisaje que une ambos municipios.
A la vuelta, esperaba a todo el mundo un reparto de migas con uva, una tradición que llenó de sabor y convivencia la plaza. Fue una bonita manera de cerrar un verano lleno de alegría y actividades, disfrutando juntos de lo que más nos gusta: hacer pueblo. La jornada terminó con un animado karaoke, donde no faltaron las risas, las canciones y los bailes. Un broche perfecto para despedir el verano entre música, amistad y buen ambiente.
