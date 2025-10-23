PODCAST NÚMERO 8
El aniversario del colegio protagoniza Canal Cultura
LA CRÓNICA
El programa 8 del Canal Cultura del Ayuntamiento de Calatorao está dedicado al 25 aniversario de la construcción del edificio del CEIP Domingo Jiménez Beltrán que se celebra el próximo 8 de noviembre. Para este episodio se han trasladado hasta el cole, concretamente hasta el aula donde tienen su famosa radio instalada, para hablar con Gloria García, una de las antiguas directoras, Patricia Delso, la actual directora, Isabel Cásedas, recién estrenada en su cargo de jefa de estudios, y Raquel Cuartero, responsable de radio y toda una veterana en las aulas del Domingo Jiménez Beltrán.
Las personas que quieran disfrutar de este viaje al pasado recordando como fueron los inicios y la evolución del colegio hasta nuestro presente, y también un poquito de futuro pueden escanear el código QR para escucharlo, y también están disponibles el resto de programas en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ RRSS @ayuntamientocalatorao, App y también en Spotify.
