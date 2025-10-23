Un año más, los libros escolares son gratuitos

Ya son más de diez ediciones en las que el Ayuntamiento de Calatorao, en colaboración con la Asociación de Padres y Madres Don Fausto, suscribe un convenio de financiación de los libros y materiales escolares para que la vuelta al colegio sea más llevadera.

Este año, con un total de 9.500 euros de las arcas municipales, y una aportación del AMPA hacia sus socios, se ha garantizado que los libros, desde 1º de infantil a 2º de Primaria, sean gratuitos.

Por otro lado, con la cuantía restante, y dado que el banco de libros así se permite, se ha aportado para los libros de 3º a 6º de primaria que no entran en el banco de libros, financiando una pequeña cuantía.

Estas ayudas son incompatibles con las becas de material curricular del Gobierno de Aragón.

Desde el consistorio se muestran satisfechos con estas iniciativas que hacen que la comunidad escolar de Calatorao cada día crezca más, encontrándose en plena celebración de su 25 aniversario, que culminará con la fiesta del día 8 de noviembre.