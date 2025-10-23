Aprendiendo sobre economía circular

El salón de actos del Ayuntamiento de Lumpiaque acogió el 26 de septiembre una charla sobre economía circular promovida por la Asociación de Mujeres Santa Bárbara. La actividad se enmarca dentro del Programa de Educación Permanente impulsado por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios.

La bienvenida al acto fue realizada por Mercedes Enseñat, presidenta de la asociación, y después la ponente Pilar Aliaga, jefa de sección de Información y Formación, trató los conceptos clave sobre sostenibilidad, reutilización de recursos y consumo responsable, fomentando la participación activa del público.