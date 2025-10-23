Aprendizaje y convivencia para los más pequeños

En Morata de Jalón se ha puesto en marcha una nueva iniciativa pensada especialmente para los más pequeños y pequeñas del pueblo: la Tarde de los peques, una cita mensual que se celebrará el segundo viernes de cada mes.

Estas tardes están dedicadas a compartir momentos de juego, aprendizaje y convivencia a través de talleres, manualidades y actividades lúdicas para que los niños y niñas disfruten y aprendan mientras se divierten.

En la segunda edición, celebrada el 3 de octubre, se realizó un taller de Halloween en el que los pequeños artistas pintaron y decoraron divertidas figuras y adornos temáticos. Fue una tarde llena de color, risas y mucha imaginación, en la que no faltó la colaboración del AMPA del Colegio Lucas Arribas, siempre dispuesta a participar y sumar en las actividades del municipio.