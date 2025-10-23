La Asociación Musical entona los primeros compases

La Asociación Musical Virgen del Rosario vivió el pasado 28 de septiembre una intensa jornada con dos conciertos en distintos escenarios. Por la mañana, la banda actuó en Morés, donde compartió escenario con la Banda Municipal de Brea de Aragón. Ambas formaciones ofrecieron un variado repertorio que fue muy aplaudido por el público, destacando el compañerismo y la pasión por la música que se respiró durante toda la actuación.

Por otro lado, ya por la tarde, la asociación musical se trasladó hasta la localidad de Arándiga, donde ofreció un nuevo concierto incluido dentro de su programación anual. Estas actuaciones no serían posibles sin el apoyo indispensable de la Diputación Provincial de Zaragoza.