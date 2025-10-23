CONCIERTO EN RUEDA
La Banda de Épila pone a todos en pie
LA CRÓNICA
RUEDA DE JALÓN
La Banda de Música de Épila ofreció el 27 de septiembre un maravilloso concierto en Rueda de Jalón. Si siempre es un placer escuchar a esta magnífica banda, ese día fue todavía más gratificante ya que ejecutaron una actuación perfecta. No podía ser de otra manera ya que este año celebran su 40 aniversario, y el 27 de septiembre celebraron el cumpleaños de su presidente, Carlos Cortés. Desde Rueda de Jalón dan las gracias a la Banda de Música de Épila por este concierto en el pueblo donde siempre serán bienvenidos. Gracias a la música, se pueden organizar veladas como esta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias