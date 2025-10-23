La Banda de Épila pone a todos en pie

La Banda de Música de Épila ofreció el 27 de septiembre un maravilloso concierto en Rueda de Jalón. Si siempre es un placer escuchar a esta magnífica banda, ese día fue todavía más gratificante ya que ejecutaron una actuación perfecta. No podía ser de otra manera ya que este año celebran su 40 aniversario, y el 27 de septiembre celebraron el cumpleaños de su presidente, Carlos Cortés. Desde Rueda de Jalón dan las gracias a la Banda de Música de Épila por este concierto en el pueblo donde siempre serán bienvenidos. Gracias a la música, se pueden organizar veladas como esta.