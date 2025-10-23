Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTO EN RUEDA

La Banda de Épila pone a todos en pie

La Banda de Épila celebra este año su 40 aniversario. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

RUEDA DE JALÓN

La Banda de Música de Épila ofreció el 27 de septiembre un maravilloso concierto en Rueda de Jalón. Si siempre es un placer escuchar a esta magnífica banda, ese día fue todavía más gratificante ya que ejecutaron una actuación perfecta. No podía ser de otra manera ya que este año celebran su 40 aniversario, y el 27 de septiembre celebraron el cumpleaños de su presidente, Carlos Cortés. Desde Rueda de Jalón dan las gracias a la Banda de Música de Épila por este concierto en el pueblo donde siempre serán bienvenidos. Gracias a la música, se pueden organizar veladas como esta.

