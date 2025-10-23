Bardallur instala dos cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Bardallur ha colocado cámaras de videovigilancia para el control de las matrículas. Se han situado en las salidas de la localidad: una está ubicada en el molino y otra está instalada a la altura de la peña de la Parra.

La actuación ha tenido un coste de 9.800 euros y estaba subvencionada por el plan Agenda 2030 de Diputación Provincial de Zaragoza.

Por parte del gobierno municipal, el año que viene se quieren instalar dos cámaras más. Los lugares escogidos para ellas son una en las escaleras del cementerio y otra en la salida del taller. Con ello se tendrán las entradas y salidas al municipio controladas.