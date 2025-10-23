Bocata en mano... y a disfrutar de las fiestas

Durante las fiestas de la Virgen del Rosario, Alpartir disfrutó de la tradicional chorizada popular, uno de los actos más esperados. El evento tuvo lugar en la plaza de la Iglesia, donde se repartieron casi 600 bocadillos de chorizo y alrededor de 200 de salchichas de ternera, además de sangría y vino para todos los asistentes.

La actividad fue organizada por el ayuntamiento y la asociación de mujeres, que se encargaron de preparar y repartir los bocadillos, contando también con la colaboración de la comunidad musulmana, que fue la encargada de repartir los bocadillos de salchichas de ternera.

El ambiente festivo, la música y la buena convivencia entre los vecinos hicieron de esta chorizada un nuevo éxito dentro del programa festivo de Alpartir.