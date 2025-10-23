La calle Batán cuenta con un nuevo aparcamiento

Los vecinos y vecinas de la calle Batán y adyacentes ya pueden disfrutar del nuevo aparcamiento que el ayuntamiento ha construido en una parcela de su propiedad.

Dicha parcela fue adquirida por el ayuntamiento para intentar paliar el déficit de plazas en la zona. Con una superficie de casi 500 m2 de solar han salido 17 aparcamientos que desde el ayuntamiento pensamos que serán suficientes para dar servicio a los vecinos y que posibilitarán despejar las calles de vehículos y ganar anchura en alguna zona que por sus dimensiones incluso había problemas para el acceso de vehículos de gran tamaño. Además, los vecinos evitarán también los problemas de barro y suciedad que se generaban en los episodios de lluvias intensas ya que estaba en tierras y recogía bastante agua.

La obra ha sido financiada íntegramente con fondos de la Agenda 2030 y realizada por la empresa Natyfer.