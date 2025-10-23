Las carreras pedestres vuelven a elevar el listón

Las centenarias carreras pedestres en honor a las fiestas de Santa Pantaria de La Almunia llenaron por completo la céntrica avenida Laviaga Castillo en la tarde del 25 de septiembre.

Hemmou, Zárate y Latorre, podio en categoría nacional. | SERVICIO ESPECIAL

La prueba deportiva comenzó con las carreras escolares con más de 200 participantes, la mayoría locales. Todos recibieron medalla y obsequio, y además los tres primeros y primeras de cada categoría subieron al podio y se les entregó trofeo, patrocinados por Pompas Fúnebres San Nicolás.

Después se celebró la carrera absoluta nacional donde también había una categoría local. La empresa El Duendecillo fue la principal patrocinadora de la prueba, financiando los premios económicos para que la carrera pudiera desarrollarse un año.

El nivel de la prueba fue una vez más altísimo con atletas procedentes principalmente de Aragón, pero también de Cataluña y Soria. Las reinas dieron la salida y comenzó la lucha por los primeros puestos, pero la disputa de las primas contribuyó a colocar a cada corredor en su lugar.