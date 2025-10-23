JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA DPZ
Cinco aragonesas analizan los retos de la mujer rural
LA CRÓNICA
La DPZ también se sumó a los actos reivindicativos por el Día Internacional de la Mujer Rural. De hecho, celebraron una jornada de sensibilización en el Palacio de Sástago, donde participaron cinco mujeres aragonesas que analizaron la situación y los retos a los que se enfrenta la mujer en el medio rural.
Entre ellas se encontraba la maestra rural del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir, Carolina Cajal, quien compartió mesa de debate con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la impulsora del Día Universal del Orgullo Rural , Lola Oriol; la joven aragonesa, Carla Rivas y la presidenta de Fademur Aragón, Carolina Llaquet .
Carolina Cajal incidió en el papel de la escuela rural y en los tres aspectos que la caracterizan. Así, citó las aulas multigrado, la cercanía del entorno y la participación de las familias y de toda la comunidad educativa.
