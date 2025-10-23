Cinco colegios distinguen a siete mujeres por su liderazgo y raíces

Cosuenda acogió la emotiva ceremonia de entrega del Galardón Algairenísimas 2025, un acto organizado por el CEIP Nertóbriga y CEIP Florián Rey (La Almunia de Doña Godina), el CEIP Sierra de Algairén (Almonacid de la Sierra), el CEIP Ramón y Cajal (Alpartir) y el CRA La CEPA (Cosuenda, Encinacorba, Paniza y Aguarón); que busca reconocer a las mujeres que luchan por defender y emprender en este territorio. El evento se celebró en el contexto del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El Galardón Algairenísimas sirvió para dar las gracias y reconocer a siete mujeres de los pueblos que han realizado acciones muy importantes para mejorar la vida en la sierra de Alcairén.

Marta Puente, presidenta del Consejo Escolar de Aragón, se mostró satisfecha por la capacidad de convocatoria y por compartir el acto, y destacó que estas mujeres han trabajado mucho, ayudado a otras personas, cuidado su entorno y han logrado que los pueblos sean más fuertes y más igualitarios. Asimismo, subrayó que es importante que las galardonadas hayan sido elegidas por los centros y el alumnado, ya que este reconocimiento les da una proyección a la infancia y el respeto de esta es la parte más importante de su trabajo.

En nombre del Consejo Escolar de Aragón, la presidenta felicitó a las premiadas. Afirmó que son un ejemplo para todos y todas, especialmente para los niños y niñas, puesto que demuestran que con esfuerzo, ilusión y trabajo en equipo se pueden conseguir grandes cosas.

Las galardonadas

Las siete mujeres galardonadas representan diversas luchas y demuestran cómo se puede innovar, emprender y soñar en grande desde el entorno rural.

Entre las homenajeadas se encontraba Marta Gimeno, líder comprometida con el desarrollo rural, exalcaldesa de Alpartir y expresidenta de la Comarca de Valdejalón. En su intervención, Gimeno, quien codirige la entidad social Ruralma, agradeció a la comunidad de Alpartir, donde «nada es en singular, todo es en plural».

Marta Gimeno transmitió un mensaje inspirador a los niños y niñas, a quienes considera los protagonistas del trabajo educativo. Los exhortó a estudiar lo que quieran y sientan, a ser felices y buenas personas, y a ser como las «golondrinas»: que vuelen alto, conozcan países y culturas, y se ayuden unos a otros. Les pidió, sobre todo, que siempre vuelvan a sus raíces, a sus pueblos y a su sierra.

Junto a ella, resultaron galardonadas, Alicia Pérez (Aguarón), quien fundó un supermercado en el pueblo para conciliar su trabajo con su maternidad y sirvió como apoyo comunitario durante la pandemia; Teresa Pérez (Cosuenda), psicóloga y creadora del proyecto «Cosuenda y su gente» para visibilizar y conectar la identidad rural con el presente; Rosa Clariana (La Almunia de Doña Godina), fotógrafa profesional que regresó a su pueblo para abrir su propio estudio, combinando talento, sensibilidad y arraigo; María Orna (La Almunia de Doña Godina), que asumió la gestión de la empresa familiar agrícola ONA, demostrando liderazgo en un sector tradicionalmente masculino; Sara Comín (Paniza), que abrió su centro de belleza, conciliando su vida profesional con ser madre de tres hijos y Simona, vecina de Almonacid, cuya peluquería se ha convertido en un espacio de encuentro y confianza, simbolizando el esfuerzo, la integración y el trabajo.

La Presidenta del Consejo Escolar de Aragón agradeció a los colegios que participaron en la organización del evento por «ayudar a construir una comunidad más unida» y por enseñar que todos pueden aportar algo valioso.

La gala, que concluyó con una pieza musical de la Banda de Algairén, fue un recordatorio de que los pueblos y la sierra seguirán vivos mientras haya gente que los ame y luche por ellos.