Una cita musical clásica y de película

La tercera velada musical en el Humedal Ojos de Pontil de Rueda de Jalón se celebró el sábado 20 de septiembre. El cuarteto Cantábile Música ofreció un magnífico concierto dividido en dos partes: la primera con temas de música clásica, y la segunda con bandas sonoras de películas y piezas de música moderna.

El lugar elegido para el concierto fue un espacio del humedal rodeado de imponentes tamarices que daba más sonoridad a las grandes interpretaciones del cuarteto.

Aunar música con un bello enclave natural hizo las delicias del numeroso público que asistió a la velada.