El colegio celebra 25 años abierto a todos

El CEIP Domingo Jiménez Beltrán celebrará sus 25 años el 8 de noviembre y ha programado un día repleto de actividades abiertas a familias, alumnos, exalumnos, profesores, exprofesores, trabajadores… y todo aquel que quiera conocerlo. A lo largo del día habrá:

11.00h Recepción en el colegio. Apertura de puertas. Visita a las instalaciones a cargo de los alumnos. Café y pastas de bienvenida.

11.45h Plantacion del árbol. Se realizará en el patio de Infantil. Una vez finalizada la plantación nos trasladaremos al Pabellón Multiusos.

12.00h Acto inaugural. Bienvenida de la directora. Saludo de las autoridades.

Proyección del video ‘Nuestro cole Domingo Jiménez Beltrán’. Recorremos la historia del centro de la mano de Patricia Delso, Esther Guimerá y Gloria Garcia.

Mesa redonda con la participación de alumnos y profesores de estos 25 años.

Himno del colegio interpretado por nuestros alumnos del colegio.

14.00h Comida popular en el pabellón de deportes. Precio: 10’50 euros por persona

16.00h Estands, talleres, videos, hinchables y photocall. Habrá: Proyección de videos recordando la vida de nuestro centro, taller de robótica, taller de radio, taller de huerto, mercadillo 3D, taller de infantil «Deja tu huella», hinchables y photocall

18.00h Despedida y clausura con el himno del colegio y música.